ASCOLI Erano in oltre cinquemila nel salotto cittadino per l’evento “Tutti a ballare gli anni ‘80 e ‘90”. È quanto è accaduto sabato notte, quando dalle ore 23 sino a tarda notte, piazza del Popolo si è ritrovata ad accogliere tantissime persone e di tutte le età, con partecipanti che andavano dai giovanissimi agli ultra cinquantenni. Il numero elevato e anche anomalo di over 50 per un evento del genere, che strizzava l’occhio ai climi canonici della discoteca, è dovuto al fatto che l’evento danzante fosse dedicato alla musica ballabile degli anni Ottanta e Novanta.

APPROFONDIMENTI L'INAUGURAZIONE Ascoli, corso Trieste finalmente riaperto: si transita solo nella fascia diurna IL CONVEGNO Ascoli, la lezione del cardinale Zuppi all’Earth Day: «Pace e ambiente sono indispensabili»

La sicurezza

Norme severe hanno accompagnato l’evento per impedire che si verificassero problematiche legate alla sicurezza. Stabilito un solo ingresso da via Del Duca e una presenza di personale addetto al controllo collocata in tutte le altre entrate della piazza, rigorosamente transennate. Nonostante l’enorme coinvolgimento di persone non si sono registrate criticità o tensioni. Grande soddisfazione è stata registrata soprattutto tra i titolari dei bar della piazza e in quelli dei dintorni, che hanno lavorato per ore, visto l’arrivo continuo dei clienti, a partire dal Caffè Meletti, preso d’assalto per tutta la durata della manifestazione.

Tanti ospiti

È stato calcolato che circa il 60% degli degi partecipanti alla festa non era ascolano; provenivano principalmente dalla costa per prendere parte ad una kermesse dalla formula rodata che vede al timone animatori e dee jay provenienti da San Benedetto. Prerogativa di un tale appuntamento, allestito già in passato nella piazza ascolana, sempre affidato alla società Event, è ogni volta la proposta di un grande palco con animazione, ai lati del quale figurano due gonfiabili giganti che riproducono personaggi dell’immaginario cinematografico e televisivo. Sabato notte, dopo gli alieni riprodotti in occasione della festa “Ulla”, organizzata lo scorso ottobre sempre nel salotto cittadino, provenienti dalla pellicola “Incontri ravvicinati del terzo tipo” di Steven Spielberg, a fare bella mostra di sé davanti a Palazzo dei Capitani c’erano due enormi pupazzoni con le fattezze di Spider Man e di Goldrake.

I commenti

«È stata una serata riuscitissima che ha permesso di far divertire un pubblico di ogni età e di far approdare ad Ascoli tantissime persone, perché uno degli obiettivi dell’amministrazione comunale è di far muovere il turismo attraverso gli eventi» ha detto a fine serata l’assessore agli Eventi Monia Vallesi, soddisfata per il coinvolgimento, in quest’ultima manifestazione, anche persone anche di età più matura. «Accorgersi che la città possa vivere di un tale movimento ci permette di proseguire su questa strada con iniziative in cui il “divertimento sano” è alla base» ha aggiunto la rappresentante dell’Arengo, dimostrando soddisfazione anche per la possibilità di incentivare in questo modo i locali del settore food.

Il tallone d’Achille

Il nuovo allestimento della discoteca all’aperto nella piazza più importante della città, tuttavia, ha confermato la difficoltà di trovare parcheggio; una problematica sicuramente acuita per via dei numerosi lavori in corso e dei cantieri aperti. La presenza di centinaia di autovetture lasciate sino a tardi ovunque ha creato non pochi problemi alla circolazione e alla sosta dei residenti, i quali sono rimasti sprovvisti nell’occasione degli stalli dove poter lasciare il proprio mezzo. Stalli a loro dedicati. Lunghe file al parcheggio di Torricella.