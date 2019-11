Ascoli, tremendo schianto tra due auto e un camion sull'Asse attrezzato: quattro feriti, grave una donna

ASCOLI - Tremendo schianto sull'Asse attrezzato ad Ascoli: quattro persone ferite, una donna in gravi condizioni è stata portata all'ospedale regionale di Torrette in eliambulanza.



LEGGI ANCHE:

Incidente in galleria, c'è un ferito grave Chiuso l'asse in direzione centro

Offida, schianto fatale per il medico: l'insegnante ubriaco ai domiciliari

L'incidente è avvenuto introno alle 15,30 sull'asse attrezzato, in una zona tristemente nota per i tanti incidenti anche con conseguenze nefaste. Per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia stradale, si sono scontrate due auto, che poi hanno finito per schiantarsi contro un camion parcheggiato. Immediato l'intervento dei soccorritori del 118 e dei vigili del fuoco, impegnati ad estrarre i feriti dalle lamiere. Il bilancio parla di quattro persone ferita: una donna, in condizioni gravi, è stata portata dall'eliambulanza all'ospedale di Torrette.

Ultimo aggiornamento: 18:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA