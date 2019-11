Tamponamento tra tre auto vicino all'Ikea: lunghe code e traffico paralizzato

ANCONA - Un altro incidente sulle strade del capoluogo: tamponamento tra tre veicoli intorno alle 18,30 sulla Statale Adriatica poco distante dalla rotatoria dell'Ikea in direzione Ancona Centro. Solo una signora per accertamenti - e comunque le sue condizioni non sono gravi - è stata portata all'ospedale di Torrette. Per oltre mezz'ora sul posto si sono formate code con il traffico paralizzato. © RIPRODUZIONE RISERVATA