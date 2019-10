Jesi, l'incendio avvolge le camere da letto: madre e figlio salvati dai pompieri

JESI - Paura questa notte a Jesi, dove un furioso incendio ha devastato le camere da letto di un appartamento su due livelli in piazza Molinelli.

L'allarme è partito intorno alle ore 1,30 ed immediato è stato l'intervento dei vigili del fuoco. Per cause in fase di accertamento, sono andate a fuoco le camere da letto di un appartamento posto su una palazzina a due livelli. I vigili del fuoco hanno allontanato da ogni pericolo madre e figlio che occupavano l’appartamento, hanno spento le fiamme limitandole alle due camere, successivamente hanno messo in sicurezza lo scenario dell’incendio. L’appartamento non ha subito danni strutturali, ma per il momento è stato dichiarato non fruibile.

