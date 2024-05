PESARO Da Napoli a Pesaro per truffare gli anziani: arrestata una coppia e recuperato anche gran parte del bottino che avevano da poco sottratto a una signora. E anche se le manette sono scattate per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, i due sono stati bloccati dalla polizia e per il raggiro portato a termine è scattata la denuncia per ricettazione.



L’episodio a cui si fa riferimento è accaduto a Pesaro giovedì mattina nella zona centro. Nel mirino è finita un’anziana che risiede in via Cantarini. La donna è stata raggiunta e raggirata con una tecnica ormai collaudata, il noto modus operandi del finto incidente stradale causato dal figlio e conseguente necessità di versare somme di denaro e monili in oro per coprire le connesse spese legali urgenti; beni che la donna – dopo l’adescamento telefonico da parte di un presunto carabiniere – consegnava ad un soggetto poi presentatosi al domicilio spacciandosi per avvocato.



L’anziana, temendo per la sorte del figlio, al finto avvocato ha consegnato tutti i gioielli che teneva in casa chiusi in cassaforte: almeno 23 pezzi, come poi ha descritto nella denuncia sporta alla polizia, tra anelli, orologi, bracciali e medagliette. Un congruo numero di preziosi dal valore di svariate migliaia di euro. Appena ricevuto la denuncia la polizia ha attivato le indagini, anche perchè non è il primo caso di truffa accaduto a Pesaro negli ultimi giorni. La conseguente, immediata, attività intrapresa dalla squadra mobile ha poi condotta all’individuazione dell’autovettura utilizzata dai truffatori, le cui ricerche venivano prontamente diramate. Ne scaturiva una proficua collaborazione investigativa con la polizia stradale di Isernia che, raccogliendo la segnalazione, rintracciava il veicolo: non solo gli agenti della Polstrada rinvenivano anche parte dei monili in oro provento della truffa ed identificava due soggetti campani, un uomo ed una donna, che li detenevano.



Gli stessi, bloccati durante il tragitto per tornare a Napoli, venivano tra l’altro arrestati per resistenza e violenza agli agenti della Polstrada che procedevano al loro controllo ed indagati altresì per la ricettazione dei monili sottratti con artifici e raggiri all’anziana vittima. L’87enne una volta allertata, ha poi riconosciuto, senza la minima ombra di dubbio, attraverso delle foto diramate, i preziosi e i monili recuperati, che potranno essere presto restituiti.