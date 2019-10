Fabriano, autocarro prende fuoco: momenti di terrore sulla statale 76

FABRIANO - Questa mattina intorno alle 10,30 i vigili del fuoco sono intervenuti a Fabriano località Borgo Tufico per un incendio. Per cause in fase di accertamento è andato a fuoco il rimorchio di un autocarro in transito carico di materiale vario.

Il camion è carico di fuochi d'artificio, qualcosa li innesca e parte lo show

Due camion a fuoco sulla A14: un morto Autostrada chiusa in entrambi i sensi

I vigili del fuoco intervenuti da Fabriano, Jesi e Ancona, hanno spento le fiamme che avvolgevano l’autocarro limitandole al solo rimorchio, successivamente hanno messo in sicurezza lo scenario dell’incendio. Non si segnalano persone coinvolte.



© RIPRODUZIONE RISERVATA