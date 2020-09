La ruota di un autocarro sprofonda nella voragine lungo la Provinciale del Conero

ANCONA - I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina alle 9:30 ad Ancona lungo la Sp1 del Conero per recuperare un autocarro con una ruota sprofondata in una voragine a lato strada. La squadra sul posto ha alzato il mezzo, utilizzando degli appositi cuscini pneumatici di sollevamento, e con le rampe ha consentito al camioncino di rimettersi in marcia. Sul posto anche il personale della Provincia e i vigili urbani.

Ultimo aggiornamento: 11:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA