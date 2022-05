Autocarro che trasportava un escavatore si ribalta in mezzo alla strada: tanta paura per il conducente

FILOTTRANO - I vigili del fuoco sono intervenuti a mezzogiorno lungo la SS.362 al km.10.500 nel Comune di Filottrano per recuperare un autocarro che trasportava un escavatore. Per cause da accertare il conducente ha perso del controllo del mezzo e si è rovesciato lungo la carreggiata occupandone una parte. La squadra di Osimo ha provveduto alla messa in sicurezza dell’area dell’intervento. L’autista del mezzo risulta illeso. Non si segnalano persone coinvolte. La circolazione è consentita al momento su di una sola corsia di marcia. Sul posto anche i Carabinieri di zona e la Polizia Locale.

