Autocarro e camion si schiantano sulla superstrada, grave un giovane

MACERATA - Schianto tra un autocarro e un camion lungo la superstrada, il primo finisce contro il guardrail esterno della carreggiata: il giovane conducente è ricoverato in condizioni gravi all’ospedale civile di Macerata a causa di un incidente avvenuto intorno alle ore 21 sulla superstrada Valdichienti nella carreggiata in direzione mare. L’impatto, piuttosto violento, è avvenuto poco dopo lo svincolo di Sforzacosta: il cassone e la cabina del l’autocarro sono andati distrutti e il mezzo è finito a pochi metri da un fossato.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona e i veicoli, gli uomini del 118 che hanno portato il giovane, ferito e sotto choc, in codice rosso all’ospedale e la polizia stradale che ha avviato accertamenti per ricostruire dinamica e cause che hanno provocato l’incidente.

