L'autocarro si ribalta in curva: serve l'autogru per liberare la strada

MONTECAROTTO - Forse una coltre di ghiaccio sulla strada o la curva presa con un po' di disinvoltura. O più porobabilmente una combinazione delle due cose, ma il risultato è che l'autocarro si è ribaltato in curva adagiandosi su un fianco.

E' accaduto questa mattina poco dopo le 7 a Montecarotto, dove i vigili del fuoco hanno dovuto usare l'autogru per sollevare il mezo e rimettere in sicurezza la zona. Per fortuna non ci sono state coneguenze per il conducente del mezzo pesante.

