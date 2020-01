Ancona, temperature polari, ghiaccio sulle strade. Rallentamenti e incidenti

ANCONA - Temperature polari ad Ancona dove sulle principali strade di accesso c'è il rischio del ghiaccio. Diversi incidenti - specie intorno alle sull'asse nord sud, a Barcaglione e sulla provinciale del Conero - a causa del fondo stradale divenuto una lastra gelata, soprattutto intorno alle 7. Sull'asse, nei pressi di via Bocconi, una persona che era scesa dalla macchina è stata investita. Al momento la strada è chiusa. Sono al lavoro squadre di tecnici per spargere il sale sui punti più critici. La raccomandazione è di mettersi alla guida con grande attenzione e con le auto equipaggiate con gomme termiche per evitare problemi. Ultimo aggiornamento: 09:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA