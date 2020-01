Ancona, perde il controllo dell'auto, cappotta e si schianta contro un muretto: una donna all'ospedale

ANCONA - Paura questa mattina a Torrette di Ancona per una donna anziana che ha perso il controllo dell'auto su cui viaggiava: l'utilitaria si è cappottata finendo per schiantarsi contro un muretto.

L'allarme è scattato intorno alle 10 in via Esino: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ancona che hanno liberato la donna di 85 anni dalle lamiere della sua Fiat 126 e messo in sicurezza lo scenario dell'incidente. Sul posto anche i soccorritori della Croce Gialla: la donna è stata portata all'opedale di Torrette, ma non sarebbe, per fortuna, in pericolo di vita.

