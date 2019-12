Paura alla rotatoria, il camion si ribalta contro la recinzione di una casa

MAROTTA - Grande spavento ieri sera a Marotta, dove un camion si è ribaltato sulla rotatoria dello svincolo autostradale, finendo contro la recinzione di una casa.



L'allarme è scattato poco dopo le 23, quando l'autista straniero di un camion che trasportava un container di paglia, ha perso il controllo del mezzo nella rotatoria, forse a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia. Il camion si è ribaltato su un fianco contro la recinzione di una casa. Una dinamica non nuova, anzi accaduta più volte nello stesso identico modo. Immediato l'intervento di carabinieri, vigili del fuoco e soccorritori del 118. Il conducente è stato portato in ospedale, ma per fortuna le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni

