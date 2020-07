Scontro frontale con l’autocarro, donna di 53 anni rimane ferita

JESI - Scontro frontale tra una vettura e un autocarro ieri verso le 16,20 lungo via Paradiso, all’uscita da una semicurva non lontano dal distributore di carburante. Ad avere la peggio è stata la conducente della Fiat Panda, che nel violento impatto è rimasta completamente distrutta e che in seguito all’urto ha carambolato facendo un giro su se stessa. La donna (M.M.le sue iniziali), 53 anni di Jesi, è rimasta sempre cosciente durante i soccorsi ma ha riportato un trauma toracico e diverse escoriazioni. Immediato l’allarme al 118. Sul posto è intervenuta l’automedica del 118 di Jesi con l’ambulanza della Croce verde. Dalla centrale operativa del soccorso di Ancona è stata anche richiesta l’attivazione dell’eliambulanza Icaro01, ma l’elicottero medicalizzato non è riuscito ad alzarsi a causa del maltempo e della pioggia torrenziale. Quindi i soccorsi sono stati gestiti dall’ambulanza e la ferita è stata trasferita in codice rosso traumatico al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette per gli accertamenti e le cure del caso. Un codice di alta gravità impartito soprattutto per la dinamica maggiore del sinistro. Illeso invece il conducente dell’autocarro. Sul posto per i rilievi di legge sono intervenuti gli agenti della Polizia locale. Disagi alla circolazione durante la rimozione dei mezzi e i rilievi stradali.

