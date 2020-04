Artigiano fermato mentre guida un autocarro, i carabinieri gli trovano l'eroina

CINGOLI - Girava a bordo del suo autocarro con quattro dosi di eroina. Scattano denuncia penale e sanzione nei confronti di un artigiano del posto. Il controllo che ha portato al rinvenimento della sostanza stupefacente è scattato lunedì pomeriggio in località Tremoline.

Lì i carabinieri della Stazione di Cingoli erano impegnati in un servizio finalizzato al contrasto della diffusione dell’epidemia di Coronavirus, quando hanno fermato l’autocarro e hanno trovato l'artigiano in possesso di quattro dosi di eroina. I carabinieri hanno anche compiuto controlli anche nell'abitazione dell'uomo e nel garage, all’interno di un armadietto, sono stati trovati altri quattro involucri di cellophane del peso di 0,6 grammi ciascuno, oltre ad un bilancino elettronico di precisione.

Per questo l’artigiano è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di droga e sanzionato per l’inosservanza del divieto di movimento senza giustificato motivo. © RIPRODUZIONE RISERVATA