Appartamenti in fiamme, notte di terrore Tre persone intossicate, una è grave

PESARO Notte di paura a Villa San Martino dove un appartamento è andato a fuoco. L'incendio è divampato intorno alle 23 in via Toscanini 6, zona Villa San Martino. Un'abitazione che si trova al quarto piano dove vive una donna di 68 anni, è stato distrutto dal rogo. La pensionata è stata salvata dai vigili del fuoco con l'autoscala perchè trovata in uno stato di forte intossicazione. Problemi anche per due vicini di casa, portati in salvo sempre dai vigili del fuoco. Gravemente danneggiati anche i due appartamenti vicini a quello andato distrutto. Una quindicina di condomini è stata evacuata per qualche ora in attesa che i pompieri mettessero in sicurezza il condominio. Si pensa a un fatto accidentale, probabilmente una sigaretta lasciata accesa dalla pensionata che si è poi addormentata sul divano.Indagano vigili del fuoco.