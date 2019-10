Serravalle, il camioncino prende fuoco nella galleria: paura sulla Statale 77

SERRAVALLE DI CHIENTI - Paura questa mattina per un incendio sviluppatosi all'interno della galleria Bavareto sulla strada Statale 77 Macerata-Foligno in direzione dell'Umbria.



Ad andare a fuoco, intorno alle 10 e per cause ancora in fase di accertamento, un furgone che trasportava mobili. Per domare le fiamme è stato necessario l'intervento di squadre dei vigili del fuoco provenientida Camerino, Tolenino e Macerata, con due automezzi provenienti anche da Perugia. Il mezzo è stato semidistrutto dalle fiamme, ma per fortuna non si registrano feriti. Ripercuissioni sul traffico con il tunnel rimasto chiuso.

Ultimo aggiornamento: 11:27

