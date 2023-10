Incidente in A14, maxi carambola e autostrada chiusa per 5 ore: muore un camionista di Ancona

BOLOGNA - Un camionista della provincia di Ancona è morto oggi nell'incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio nel tratto bolognese dell'A14, all'altezza di San Lazzaro e il bivio per l'A13 per Padova. Aveva 62 anni.

Cinque ore di coda

In tratto, in direzione nord, è rimasto chiuso per 5 ore con code e disagi per la viabilità anche perché la carambola è avvenuto, coinvolgente 5 camion e un'auto, in un tratto senza corsia di emergenza.