SAN BENEDETTO - Coda, se si considera una sola direzione di marcia, code se invece si prendono in esame sia la direttrice sud verso Taranto che nord verso Ancona: è questa la costante che chi percorre ogni giorno il tratto dell’A14 fino a San Benedetto del Tronto ha vissuto nei giorni scorsi, arrivando a impiegare anche 40 minuti da Pedaso verso Grottammare o San Benedetto. Così è da quando sono stati reinseriti i cantieri di manutenzione e ammodernamento dopo la pausa per le vacanze estive.





I lavori di ammodernamento sono quelli che Autostrade sta portando avanti sulle principali strutture del tratto A14 Bologna Taranto da Porto Sant’Elpidio a San Benedetto del Tronto. Al momento i lavori sono concentrati su un solo cantiere, con le operazioni che vengono effettuale per potenziare gli impianti nelle gallerie, così come previsto dalla normativa europea, recepita con decreto legislativo 264/06, per l’adeguamento del piano di sicurezza. Da ieri e fino a giovedì-venerdì prossimi il cantiere sarà in modalità permanente tra Pedaso e Grottamare in direzione Pescara. Il tratto cioè che comprende le 4 gallerie di San Basso, Cupra Marittima, San Cipriano e Castello di Grottammare. Da lunedì 16 ottobre poi, le cose cambiano e i lavori di potenziamento impianti andranno avanti nelle gallerie Pedaso e Croci di San Benedetto, con lo stesso tipo di cantierizzazione adottato in questi giorni: durante il giorno si garantisce la percorribilità ad una corsia sola per ciascun senso di marcia. Nelle fasce orarie interessate da flussi di traffico maggiore o in caso di necessità è prevista l’attivazione di una corsia di marcia supplementare nella direzione di marcia che fa registrare il traffico maggiore. Le operazioni di ammodernamento vengono effettuate in fascia oraria notturna (22-6) con l’installazione di uno scambio di carreggiata. Una cantierizzazione leggera, quindi, così viene considerata, che sarà valida fino al 27 ottobre prossimo, quando ci sarà un nuovo stop ai cantieri di ammodernamento in vista delle festività di Ognissanti, cantieri che torneranno poi il 6 novembre.

La sospensione





Sospensioni nelle lavorazioni che, riferiscono fonti tecniche di Autostrade, attuate per i ponti e per l’estate, portano a lavorare per circa il 50% dell’anno. Code fino a un chilometro anche nel fine settimana appena trascorso, per il quale le previsioni di percorribilità prevedevano solo un giallo, nella fascia pomeridiana, in direzione nord. Da oggi e fino a venerdì le previsioni hanno inserito solo bollini gialli e rossi: problemi maggiori sono previsti dalle 7 alle 10 e dalle 16 alle 20.