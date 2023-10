A14, coda senza fine. Dalla ripresa dei lavori disagi e traffico a rilento tra San Benedetto e Pedaso

SAN BENEDETTO - Una coda senza fine. Da giorni. Esattamente da quando il cantiere autostradale, teatro di diversi incidenti negli ultimi mesi, ha riaperto dopo la la pausa estiva. Il tratto dell'A14, interessato dai lavori ammodernamento del tratto, continua a creare rallentamenti e paralisi. Gli ultimi, in ordine di tempo, oggi: una fila di 2 km si è creata tra San Benedetto del Tronto e Pedaso, in direzione Taranto, dal km 293,8. Traffico fortemente rallentato anche tra Pedaso e Grottammare.

Il cantiere

I lavori riguardano il piano di ammodernamento di Autostrade per l’Italia sulle principali infrastrutture del tratto marchigiano e abruzzese della A14 Bologna – Taranto. In questa nuova fase le lavorazioni previste riguarderanno il tracciato Pedaso-Vasto Sud con una nuova sospensione dal 27 ottobre al 6 novembre in occasione della festività di Ognissanti. Dallo scorso 25 settembre i lavori si concentrano nella galleria di Pedaso. Nelle fasce orarie con flussi più intensi viene attivata una corsia supplementare nella direzione di marcia con flusso prevalente.

Le attività sono effettuate in fascia oraria notturna grazie all’installazione di uno scambio di carreggiata.

+++Notizia in aggiornamento.