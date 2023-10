Camion si ribalta nella rotatoria: il carico si rovescia sul marciapiede, paura a San Benedetto

SAN BENEDETTO - Un camion che trasportava materiale ferroso si è improvvisamente ribaltato nella rotatoria Arrigo Boito a San Benedetto: l'incidente è avvenuto poco dopo le 17 e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con 7 uomini e 3 automezzi.

Camion si ribalta sulla rotatoria, paura a San Benedetto

La squadra sul posto ha collaborato con i sanitari del 118 per assistere il conducente e per la messa in sicurezza del mezzo pesante con le operazioni di rimozione del carico e del camion dalla sede stradale. A causa del ribaltamento del tir carico è stata chiusa per alcune ore la rotatoria di via Pasubio che immette lungo l’Ascoli-Mare e al casello autostradale dell’A14. Ferito in maniera lieve il conducente.