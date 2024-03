Covid, le bare nei camion di Bergamo? Per Meta è una "foto fake". Scoppia il caso, la segnalazione all'Agcom

I negazionisti possono esultare: secondo Meta, la foto dei camion militari che il 18 marzo 2020 trasportavano fuori Bergamo le bare delle vittime di Covid-19, nella fase più drammatica della pandemia, è un fake. Pubblicando l'immagine sui social, viene automaticamente bollata come "falsa": non perché lo sia davvero, ma per un equivoco tecnico, nato dall'associazione dell'immagine con una reale fake news riguardo le elezioni a Varsavia.

Il caso all'attenzione dell'Agcom

La questione è stata portata all'attenzione del Commissario Agcom Massimiliano Capitanio dall'onorevole Simona Bordonali (Lega) e dall'europarlamentare Angelo Ciocca. La richiesta è che Meta riveda l'automatismo e sblocchi l'immagine bollata come "fake news", scrive il quotidiano 'Bresciaoggi' in un articolo in uscita domani di cui è stata fornita un'anticipazione. La foto oggi compie quattro anni, e da quattro anni davanti a quella foto c'è chi prova ancora terrore, e chi invece continua a negare: già ai tempi del lockdown infatti i negazionisti sui social sostenevano che quei camion fossero vuoti, e che si trattasse solo di una montatura.

La foto dei camion

La foto e il video dei camion fecero il giro del mondo e quattro anni più tardi continuano a impressionare.