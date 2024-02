Andrea Bergamelli, il pilota italiano morto in pista a 35 anni: l'incidente a Valencia in sella alla sua ​Yamaha

Lutto nel mondo del motociclismo. Un pilota amatoriale di 35 anni, Andrea Bergamelli, è morto domenica in un incidente sul circuito di Valencia, in Spagna. Il motociclista, originario di Torre Boldone, provincia di Bergamo, è stato travolto sul rettilineo durante una sessione di prova organizzata da Gully Racing. I soccorsi sono intervenuti prontamente sulla pista e Bergamelli è stato trasferito al centro medico del circuito, ma purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare.

La notizia della sua morte è stata annunciata ufficialmente sui canali del Circuito Ricardo Tormo, che ospita il finale di stagione del campionato MotoGP, tramite un comunicato: «Dopo il grave incidente avvenuto a mezzogiorno, durante l’attività di Gully Racing - si legge - il Circuito Ricardo Tormo è spiacente di annunciare che il pilota amatoriale Andrea Bergamelli ha perso la vita. Il pilota italiano è stato coinvolto in un incidente multiplo a metà del rettilineo del circuito di Cheste. Bergamelli è stato immediatamente curato in pista ed è stato portato al centro medico del Circuito, dove è morto. Il Circuito Ricardo Tormo si rammarica profondamente per la perdita di Bergamelli e trasmette le proprie condoglianze alla famiglia, agli amici e all’organizzazione Gully Racing».

L'incidente

L'incidente è avvenuto a metà del rettilineo, quando Bergamelli, in sella alla sua Yamaha con il numero 34, ha tamponato la moto che lo precedeva che aveva perso improvvisamente velocità. Successivamente, il 35enne è stato travolto da un terzo motociclista che non è riuscito ad evitare l'incidente.

Chi era

Andrea Bergamelli, di professione idraulico, condivideva la sua passione per le corse con quella per il calcio: giocava nell'Argonese di calcio a 5 ed era il vice allenatore di una squadra di Serie C2.

Il cordoglio

Le parole di cordoglio si sono diffuse rapidamente sui social media, con il sindaco di Torre Boldone, Luca Macario, che ha espresso il dolore della comunità per la perdita di Bergamelli. «Quando un ragazzo di 35 anni perde la vita in modo così tragico mentre pratica uno sport e insegue i suoi sogni e le sue passioni, non ci sono parole sufficienti a esprimere la tristezza e l’angoscia», ha dichiarato.