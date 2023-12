Incidente Strezza, tubo di ferro cade da un camion e sfonda un'auto: donna salva per miracolo

Donna salva per miracolo a Strozza, in Valle Imagna, in provincia di Bergamo. Stamattina, intorno alle 11.30, un camion che percorreva via Piave, a causa di un problema meccanico ha perso il carico: il tubo di ferro che trasportava è finito su un'auto che procedeva nel senso di marcia opposto. Il palo si è infilato nella Panda azzurra ma, fortunatamente, la donna di 72 anni che si trovava alla guida della vettura ha fatto in tempo ad accorgersi e si è spostata di quanto bastava per salvarsi. È stata soccorsa in codice giallo e ora si trova ricoverata a Ponte San Pietro.