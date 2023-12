Un'auto si ribalta sulla superstrada nel tratto tra Caccamo e Camerino, traffico in tilt

SERRAPETRONA - Incidente in superstrada, direzione monti, tra gli svincoli di Caccamo e Camerino. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, un'auto si è ribaltata e una persona è stata soccorsa in ambulanza e trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Camerino. Le sue condizioni non sono gravi. L'allarme è stato dato da alcuni automobilisti: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, viabilità congestionata.