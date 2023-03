SENIGALLIA - Addio code sulla Statale con i semafori intelligenti e stop anche al panico da T-red, con il contasecondi. Il Comune ha deciso di acquistare dei sensori radar per modificare il colore delle sfere luminose in base ai flussi di traffico. Verranno installati all’intersezione tra via Raffaello Sanzio e via Annibal Caro, dove negli ultimi sei mesi, a causa del ponte Garibaldi chiuso, si sono venute a creare lunghe file in via Annibal Caro per immettersi sulla Statale.

Le installazioni



L’altro semaforo intelligente sarà all’incrocio tra via Raffaello Sanzio, via Cilea e via Zanella. In questo, già controllato dal T-red, arriveranno anche i contasecondi, acquistanti inoltre per il semaforo di viale Mercantini e viale 4 Novembre. «I sensori radar sono finalizzati a ridurre i tempi delle varie fasi semaforiche, in assenza di autovetture – spiega Nicola Regine, assessore ai Lavori pubblici -, pertanto consentiranno una certa velocizzazione del traffico. Verranno installati in corrispondenza degli incroci».

Per l’estate saranno attivati anche se l’assessore vorrebbe fossero in funzione già per Pasqua. «Le spire magnetiche sull’asfalto, che in un primo momento volevamo predisporre, sono state sostituite da sensori radar perché sono più precisi e funzionali – prosegue -. Saranno operativi prima dell’estate ma ho chiesto all’ufficio di provare ad installarli per Pasqua. Anche il risparmio di pochi secondi contribuisce a snellire le file presenti e, anche se questi dispositivi hanno un costo, il tempo è prezioso per tutti i cittadini».

Un costo, in sanzioni, per molti automobilisti ce l’hanno i due semafori con i T-red. Il Codice della strada stabilisce i tempi di attraversamento degli incroci con l’arancione ma a volte accade che la gente, per il timore di essere sanzionata, inchiodi, rischiando di provocare un incidente. Per evitare l’ansia da multa arriveranno i contasecondi, così gli automobilisti potranno vedere quanto tempo avranno a disposizione per passare, senza amare sorprese, se scatta l’arancione mentre stanno transitando. «I countdown verranno installati nei semafori dove ci sono T-red – aggiunge l’assessore Regine -. Sono stati ordinati e ci vorranno alcune settimane». Va detto, per correttezza, che i gruppi consiliari di opposizione Pd, Diritti al futuro, Vivi Senigallia e Vola Senigallia, avevano annunciato da diverse settimane una mozione per chiederne l’istallazione, superata dalla decisione del Comune. «Il loro costo è irrisorio e, proprio per evitare discussioni, – conclude l’assessore - è stato deciso di acquisirli. Il nostro intento, infatti, non è fare cassa ma rendere le strade più sicure».



Le ex Colonie



Gli stessi gruppi consiliari hanno richiesto la convocazione di una commissione per la variante delle ex Colonie Enel. Contiene una nuova strada per togliere il traffico dal lungomare e un parcheggio ma a che prezzo? Si chiedono. «Dall’atto d’indirizzo approvato in Giunta si evincerebbe che il progetto iniziale, con una vocazione turistico-ricettiva del 70%, - spiegano in una nota - sia stato gettato via a favore di una maggior quota residenziale. Vogliamo chiarezza e trasparenza».