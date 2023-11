Ancona, si ribalta un camion durante lo scarico: servono i pompieri per rimetterlo sulle proprie ruote

ANCONA I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina (23 novembre) in via Chiaravalle ad Ancona per il recupero di un camion che si era parzialmente ribaltato durante le operazioni di scarico.

LEGGI ANCHE: Incendio nell'officina della concessionaria Cascioli a Civitanova, crolla parte della copertura: danneggiate tre auto in riparazione

L'intervento

La squadra dei pompieri sul posto anche con l'autogrù ha "imbracato" il mezzo rimettendolo sulle proprie ruote. Non si segnalano persone coinvolte.