Incendio in officina di una concessionaria a Civitanova, crolla parte della copertura: danneggiate le auto in riparazione

CIVITANOVA - E' stata una guardia giurata che stava effettuando il giro di controllo a lanciare l'allarme dopo avere visto del fumo uscire dall'officina. E mentre i vigili del fuoco si precipitavano in via Sonnino a Civitanova, le fiamme sono divampate in tutta la voro forza distruttrice causando danni anche alle auto in riparazione.

I vigili ci hanno messo quattro ore (fino alle 5 di stamattina) per spegnere l'incendio che è divampato nella notte all'interno dell'officina annessa ad una concessionaria auto Toyota e Bmw: il rogo ha fatto crollare parte della copertura dell'officina e ha distrutto alcune autovetture che si trovavano all'interno. Non si registrano persone ferite. Sul posto, oltre alle squadre dei vigili del fuoco da Civitanova e Macerata, con quattro mezzi, anche le forze dell'ordine per accertare le cause dell'incendio.