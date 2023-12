Ancona, un camion si incastra sotto il ponte e distrugge il carico: traffico in tilt. Ecco cosa è successo

ANCONA Traffico in tilt e marcia in senso unico alternato per diversi minuti. E' quanto avvenuto oggi pomeriggio (12 dicembre) ad Ancona sotto il ponte di via Macerata nella zona del Piano San Lazzaro.

Il carico

La causa scatenante è legata a un camion che, transitando sotto il ponte (spesso oggetto di allagamenti), ha distrutto il proprio carico. Sul posto il soccorso stradale che ha evitato guai peggiori.