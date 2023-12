PESARO - Nuovo centro commerciale alla Celletta, ridotta la carreggiata in via Bonini, rischio caos viabilità. E i parcheggi sono insufficienti. In quella che ormai è sempre più la “cittadella dei supermercati”, l’area tra Celletta, Santa Veneranda e Pantano, già presenti il Conad Superstore, il Famila e l’Eurospin in arrivo probabilmente nel 2024 in via Trometta nell’area ex Land Rover, entro pochi giorni aprirà un nuovo supermercato.

L’inaugurazione

E’ il “Sì con te”, all’angolo tar via Bonini e via del Novecento, i cui lavori procedono ogni giorno a ritmo spedito per mettere a punto gli ultimi dettagli (anche ieri si potevano avvertire i rumori di interventi in corso). Il consigliere comunale di FdI Daniele Malandrino solleva problemi urbanistici, viari e di sicurezza per il quartiere e per la vicina interquartieri.

La modifica contestata



«La carreggiata in via Bonini è stata drasticamente ristretta in vista dell’apertura imminente del Centro Commerciale “SI con Te” - interviene Malandrino - Questa modifica, mirata a facilitare l’accesso al supermercato principale da via Del Novecento e l’uscita da via Bonini, rischia di creare una situazione disastrosa e pericolosa per la viabilità locale. Le due strade coinvolte sono ora estremamente strette, ostacolando inevitabilmente il transito veicolare in entrambe le direzioni. La realizzazione di un numero insufficiente di parcheggi all’interno del Centro Commerciale aggrava ulteriormente la criticità della situazione. L’Amministrazione, nel suo approvare il progetto, sembra aver trascurato l’analisi a lungo termine degli impatti urbanistici. Questa superficialità rischia di compromettere la sicurezza e la fluidità del traffico quotidiano, mettendo a serio rischio la sicurezza degli abitanti e dei frequentatori della zona. Si invita l’amministrazione - è la richiesta dell’esponente di opposizione - a intervenire immediatamente per preservare l’intero quartiere da potenziali problemi autostradali e garantire la sicurezza di residenti e visitatori. La visione a breve e lungo termine dovrebbe guidare future decisioni urbanistiche al fine di garantire uno sviluppo sostenibile e sicuro per la comunità».

Le perplessità



Perplessità in merito all’uscita su via Bonini sono state espresse sui social anche dall’ex consigliere comunale Alessandro Di Domenico. Un comparto, quello della zona Celletta-Santa Veneranda, soggetto a importanti modifiche dell’ossatura viaria, che avranno effetti su un bacino ben più ampio rispetto ai quartieri a sud di Pesaro: da una parte l’arrivo entro primavera della bretella di Muraglia (il primo stralcio dovrebbe aprire sotto Natale), così come tra il 2024 e 2025 inizieranno i lavori per la circonvallazione di Santa Veneranda e del casellino. Se da una parte le nuove arterie consentiranno una maggiore fluidità della circolazione, dall’altra la stazione autostradale porterà più traffico proveniente dall’A14 solo versante sud (è un casello monodirezionale), così come più vetture che si sposteranno verso Santa Veneranda per imboccare l’autostrada in direzione Fano e sud.

Dalla Celletta a Pantano, guardando sempre a nuove previsioni commerciali, poco più di tre anni fa è stato approvato il piano particolareggiato di iniziativa pubblica di via Solferino, con l’obiettivo di accorpare in un unico blocco la parte commerciale. Inoltre, 1000 metri quadri verranno destinati a servizi. In quel comparto di Pantano è anche stato approvato un Poru che prevede la riconversione di un edificio commerciale in una struttura residenziale con maggiore altezza, fino a otto piani.