FANO - Non si accorge del ponte "troppo basso" e resta incastrato con la gru del camion. È successo questa mattina poco dopo le 8 in viale Carducci nel cavalcavia ferroviario del Lido.

Sul posto sono intervenuti il personale di RFI e la polizia ferroviaria per la messa in sicurezza del cavalcavia, l'autista, un 55enne di Fossombrone, è rimasto comunque illeso. L'uomo non si è accorto del cartello indicante l'altezza massima di 3,50 metri richiesta per il transito al di sotto del cavalcavia, e ha proseguitoa la propria marcia, danneggiando il soffitto del cavalcavia e rimanendo incastrato.