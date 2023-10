Marche, lavori programmati sulla SS76 dal 9 al 13 ottobre: ecco il tratto che sarà interessato

ANCONA A partire da lunedì prossimo, 9 ottobre, lungo la strada statale 76 “della Val d’Esino” saranno avviati i lavori di manutenzione programmata per il risanamento della pavimentazione sulle rampe dello svincolo per l’Autostrada A14. Per consentire lo svolgimento dei lavori, sarà temporaneamente chiuso lo svincolo Chiaravalle/Autostrada A14 in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Roma.

Le alternative

In alternativa, il traffico proveniente da Ancona e diretto in Autostrada, potrà proseguire per circa 400 metri, uscire allo svincolo “Aeroporto”, invertire la marcia alla rotatoria e reimmettersi in direzione Ancona/A14.

Il traffico proveniente dall’Autostrada A14 e diretto sulla SS76 in direzione Roma/Fabriano/Aeroporto dovrà proseguire in direzione Chiaravalle sulla strada provinciale Castelferretti, alla rotatoria svoltare a sinistra (seconda uscita) per le località Piane, Molino e reimmettersi sulla SS76 utilizzando lo svincolo di Monsano. Il completamento di questa fase è previsto entro venerdì 13 ottobre.