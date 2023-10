Lavori sull'A14, chiude per due notti il casello Val Vibrata. Uscita consigliata San Benedetto. Intanto continuano le code a Grottammare in direzione Ancona

Sulla A14 Bologna-Taranto è stato aggiornato il programma di chiusura della stazione di Val Vibrata. Il casello sarò chiuso in uscita per chi proviene da Ancona, nelle due notti di giovedì 12 e venerdì 13 ottobre, con orario 22-6, per consentire lavori di pavimentazione. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di San Benedetto del Tronto.

Code sull'A14

Intanto continuano, anzi non si esauriscono mai, le code sul tratto marchigiano dell'A14, all'altezza dei cantieri per le 4 gallerie. Anche oggi la fila stimata è di circa un chilometro costante tra San Benedetto del Tronto e Grottammare in direzione Ancona.