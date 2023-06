FABRIANO - Cinghiali in via Sassi, quartiere Borgo di Fabriano: tanti cinghiali. Ormai gli avvistamenti sono quotidiani con grossi ungulati che si avvicinano fino alle recinzioni di alcune famiglie che vivono nel quartiere Borgo. C’è paura per l’ennesima ondata di questi grossi selvatici che, con cuccioli al seguito, non hanno paura di avvicinarsi al centro abitato. In più di un’occasione sono stati sorpresi a ridosso delle case in pieno giorno mentre grufolavano alla ricerca di cibo.

Oltre al pericolo per la salute pubblica che la massiccia presenza di questi animali selvatici rischia di provocare c’è da segnalare che recentemente i cinghiali hanno attaccato anche il recinto di un’abitazione mettendo in pericolo il cane che ha subito segnalato con un forte abbaiare la loro presenza.

L’area interessata, in questo ultimo periodo, è quella che da via Sassi, non lontano dalla grande rotatoria di via Martiri della libertà, arriva in prossimità del binario Fabriano-Pergola, via Caduti di Nassiriya. Cinghiali, infatti, sono stati visti, sempre in pieno giorno, anche vicino al campetto da calcio.

La vicenda

Sulla vicenda il consigliere comunale di minoranza Pino Pariano, gruppo “Sorci Fabriano c’è 30001”, ha chiesto l’intervento dell’Amministrazione comunale guidata da Daniela Ghergo: «La sindaca intervenga a tutela della sicurezza dei cittadini» ha detto. Quello dei cinghiali al Borgo è un problema che va avanti da tempo, come in altre zone di Fabriano. Scendono da Ceresola, passeggiano per i campi della zona, non senza danneggiare le coltivazioni, poi arrivano in via Sassi, a due passi dalla popolosa zona attraversata da via Martiri della libertà che permette di collegare la città con le numerose frazioni situate tra Fabriano e Sassoferrato.

Spesso i cinghiali arrivano anche al parco comunale, sia in quello situato in centro che al parco Merloni. I residenti chiedono azioni forti per ridurre la presenza di questi animali che si avvicinano troppo al centro abitato in cerca di cibo. Avvistamenti anche lungo la Sp16 Berbentina che conduce a Sassoferrato.