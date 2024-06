Furgoncino aziendale avvolto dalle fiamme in piena notte a Montegranaro

MONTEGRANARO - Allarme nella notte, intorno alle 2, a Montegranaro, dove un furgoncino aziendale è andato a fuoco in via Carlo Alberto, una strada chiusa e parallela alla principale via Umbria. I vigili del fuoco sono subito intervenuti riuscendo a domare le fiamme ma il mezzo era ormai distrutto. I pompieri erano stati avvisati dai padroni di casa che aveva visto le fiamme. Il furgoncino era infatti parcheggiato sotto casa del titolare della ditta. Danni anche alla recinzione e agli infissi della casa sopra. Sul posto anche i carabinieri.