OFFIDA - Hanno provato in quattro abitazioni, due in centro storico e due nei quartieri periferici. Questa volta i truffatori sono rimasti a secco e sul punto di finire nelle mani della giustizia. È successo giovedì mattino, intorno alle ore 10, mentre si stava svolgendo il mercato ambulante.

L’espediente

Ignoti, tre o forse quattro persone, fingendosi carabinieri, hanno telefonato ad altrettante famiglie, facendo presente che si era verificato un grave incidente stradale, causato dal proprio figlio, per cui si era proceduto al suo fermo in caserma. Sarebbe stato, però, rilasciato pagando una cauzione. In un primo momento una stretta al cuore per i familiari, poi qualcuno ha notato mancanza di coerenza nel racconto del falso carabiniere. Da qui i primi dubbi sulla veridicità; poi andando avanti si è fatta sempre più spazio la certezza che fosse un imbroglio. Subito sono stati allertati i carabinieri che sono entrati in azione. Dopo alcuni giri di ispezione sul territorio, i militari dell’Arma hanno notato una macchina sospetta all’altezza della ricicleria comunale in contrada Tesino.

L’inseguimento

All’avvicinarsi dei carabinieri, l’auto è partita a grande velocità, inseguita dalle forze dell’ordine. I fuggiaschi si sono diretti, in un primo momento verso il centro abitato di Offida dove si stava svolgendo il mercato. Poi il cambio di rotta per imboccare la provinciale Mezzina in direzione Castel di Lama proseguendo a velocità molto sostenuta. Nonostante tutti gli sforzi dei carabinieri, non è stato possibile raggiungere i fuggitivi. All’incrocio con la Salaria, purtroppo, i malviventi sono stati persi di vista. In Offida tra la gente al mercato c’è stato anche un momento di grande tensione e paura. I delinquenti, però, non si sono fatti intimidire e hanno accelerato. Grazie, comunque, ai carabinieri i tentativi d’imbroglio sono stati annullati, compresa la probabile perdita di denaro. Appresa la notizia, il sindaco Luigi Massa ha avuto parole di elogio verso i carabinieri che, sprezzanti del pericolo, si sono prontamente adoperati onde evitare complicazioni. Ha invitato, poi, i cittadini a stare molto attenti a queste continue truffe.