COLLI AL METAURO Le Gev, Guardie ecologiche volontarie della sezione di Pesaro hanno ripulito la discarica abusiva sul fosso di San Francesco di Rovereto nel municipio di Saltara di Colli al Metauro ripristinando condizioni di sicurezza per la fauna.



«Abbiamo recuperato un’area di pregio - spiega il presidente Giuseppe Dini - tenuto conto della presenza del convento del XV secolo. A seguito delle segnalazioni di diversi cittadini siamo intervenuti in collaborazione con la polizia locale di Colli al Metauro e ci siamo attivati presso Aset coinvolgendo lo stesso Comune». Di fondamentale importanza è stato l’intervento di Lucio Mantoni responsabile dell’ufficio tecnico comunale. L’operazione di bonifica è stata complessa, ma portata a termine con dedizione e professionalità dal personale incaricato e il sito, può tornare ad essere goduto dalla cittadinanza che viene invitata a segnalare tutte le discariche abusive presenti sul territorio».

La denuncia di Dini



«Purtroppo - sottolinea Dini - ancora ci sono persone che al posto della raccolta differenziata, considerando anche la presenza del centro rifiuti in via dei Laghi, preferiscono danneggiare l’ambiente abbandonando di tutto anche in luoghi difficili poi da recuperare e compromettendo le esili risorse disponibili per questi interventi non programmati dei Comuni».



Dini sottolinea che «da ottobre scorso l’abbandono dei rifiuti anche ad opera di singoli cittadini è un reato penale. Una considerazione finale è doverosa: i controlli servono a tutti i livelli. A maggior ragione vanno incentivate le convenzioni con i gruppi di vigilanza volontaria. È inoltre indispensabile che gli uffici tecnici comunali siano dotati del personale necessario». Le Gev rappresentano un punto di riferimento per chi vuole tutelare seriamente l’ambiente.