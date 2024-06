I medici lanciano l'allarme su una nuova infezione fungina molto contagiosa che si diffonde attraverso i rapporti sessuali. Si tratta di un raro tipo di Tigna e debellarla è un vero inferno: un uomo ha impiegato più di tre mesi per liberarsene.

Che cos'è la Tigna

A New York un uomo ha preso la Tigna da un rapporto sessuale: è la prima volta che questa malattia si diffonde attraverso il contatto dei genitali. Solitamente, infatti, la Tigna appare dai 4 ai 14 giorni dopo il contatto con animali o terreno contaminati, o ancora un posto sporco o molto frequentato (ad esempio un bagno pubblico e le piscine comunali) e può colpire gli immunodepressi. Si presenta sottoforma di chiazze rossastre più o meno tonde. Non è pericolosa: interessa soltanto lo strato superficiale della pelle e risponde molto bene ai normali farmaci antimicotici. Le chiazze erano già state osservate accanto all'inguine, però non vi era mai stato motivo di pensare che fosse stata sessualmente trasmessa.

Ma questo paziente newyorkese di circa 30 anni ha lamentato eruzioni cutanee su pene, cosce e glutei e si è presentato dal suo medico con prurito e rossore esteso. Dopo la biopsia gli è stata diagnosticata la tinea pubogenitalis, che fino ad oggi era conosciuta come una forma estremamente rara. Secondo gli esperti della New York University, potrebbe diventare una nuova minaccia per la salute pubblica.

I casi in Europa e l'appello dei medici

In Francia nel 2023, ne sono stati segnalati 13 casi ma in tutta Europa il fungo che ne è responsabile (il Trichophyton mentagrophytes tipo VII, abbreviato TMVII) sembra sempre più diffuso. E' difficile liberarsene: «Spesso richiede mesi di terapie», spiega infatti il Daily Mail. Il dermatologo Avrom Caplan ha lanciato un appello: «Gli operatori sanitari dovrebbero essere consapevoli che il Trichophyton mentagrophytes tipo VII è l'ultimo di un gruppo di gravi infezioni cutanee che hanno raggiunto gli Stati Uniti».

Il professore John Zampella, anche lui professore alla scuola di medicina della New York University, si è aggiunto al collega: «Poiché i pazienti sono spesso riluttanti a discutere di problemi genitali, i medici devono chiedere direttamente informazioni sulle eruzioni cutanee intorno all'inguine e sui glutei, specialmente per coloro che sono sessualmente attivi, hanno recentemente viaggiato all'estero e riferiscono aree pruriginose in altre parti del corpo».

La lunga guarigione

L'uomo newyorkese ha assunto un farmaco antifungino per 4 settimane ma non ci sono stati segni di miglioramento, dunque gli è stato somministrato un altro tipo di antifungino per altre 6 settimane. Successivamente è stato ancora sottoposto a un terzo medicinale finché l'eruzione cutanea si è attenuata. In tutto, l'infezione ha impiegato più di 3 mesi a scomparire. Altri trattamenti comprendono lozioni e unguenti, ed anche per questi l'efficacia dipende dal tipo di Tigna e da quanto è estesa. L'importante è che non venga scambiata per eczema altrimenti verranno prescritti al paziente dei farmaci che non funzionano e non avrà sollievo.