ANCONA L'Arco Clementino chiude ai visitatori. Dopo la denuncia del Corriere Adriatico di alcuni cedimenti superficiali, l'Autorità Portuale ha previsto in via precauzionale il transennamento del monumento, dove nel primo pomeriggio di ieri sono comparse le transenne - di concerto con la Soprintendenza. Un primo sopralluogo è stato svolto già ieri ma il Comune ne ha fissato un secondo per lunedì, sempre con Autorità portuale e Soprintendenza. Non solo.

APPROFONDIMENTI L'EMERGENZA Ancona, clochard sotto l’arco di Traiano: c’è il blitz della polizia in porto

I controlli

L'Autorità Portuale «effettuerà nei prossimi giorni un approfondito accertamento tecnico insieme ad un’impresa per verificare lo stato conservativo della muratura» si legge in una nota. «Dall’esito di questa analisi, l’Autorità di sistema portuale valuterà l’intervento necessario sempre in accordo con la Soprintendenza» continua il comunicato. «Andremo a vedere cos’è successo, cercheremo di capire» anticipa l’assessore ai Lavori pubblici Stefano Tombolini. Il nodo da dirimere sarà anche un altro: di chi è la competenza sull’Arco Clementino? Allo stato attuale nessuno sembra essere abbastanza sicuro della risposta da esporsi pubblicamente. Non aiuta la particolare collocazione del monumento, suggestiva per fotografi e turisti ma un incubo per qualsiasi amministratore o ingranaggio della burocrazia all’italiana.

Il simbolo

Si tratta di un bene storico - quindi si potrebbe pensare alla Soprintendenza - ma sito nell’area di competenza dell’Autorità portuale e di proprietà del Demanio. Quest’ultimo dato lo si desume dal Catalogo dei beni culturali 2023 della Regione Marche, disponibile online. Il Demanio, ma quale? Essendo in zona portuale, infatti, il rischio è si tratti di Demanio marittimo, a sua volta di competenza del Comune di Ancona.

Una cosa però è certa: l’Arco Clementino non può restare così. Oltre che un possibile pericolo per chi passa là sotto - o staziona, come nel caso dei clochard - non è nemmeno un bello spettacolo. Non il migliore biglietto da visita per una città che vede nel proprio porto il suo principale bacino turistico.