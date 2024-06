FERMO Aggrediscono i carabinieri intervenuti per calmare le loro intemperanze. È capitato nei giorni scorsi a due donne, entrambe denunciate dai militari, che hanno dovuto faticare per placare la furia delle giovani, che per nulla intimorite dalle divise, si sono scagliate contro le forze dell’ordine, senza lesinare calci, pugni ed insulti. Due episodi isolati, ma che rinnovano la preoccupazione, dopo i casi avvenuti in rapida successione nelle scorse settimane, sulla condotta sempre più aggressiva da parte di chi viene sottoposto a controlli.

La zona

Teatro dello scontro, ancora una volta, è stato il quartiere di Lido Tre Archi, dove una pattuglia è sopraggiunta perché una donna di 23 anni del posto, in stato di evidente alterazione psicofisica, cercava di entrare in un’abitazione privata, mandando in frantumi a calci una finestra. Il personale del Radiomobile è intervenuto sul posto, la ragazza ha tentato di darsi alla fuga ma, quando si è vista braccata, ha iniziato a scalpitare, ad urlare ed ha aggredito i carabinieri in servizio. È stata denunciata per danneggiamento, violazione di domicilio e resistenza a pubblico ufficiale. Stessa sorte per una pregiudicata della provincia di Cosenza. La giovane, protagonista di una lite con un conoscente, si è messa alla guida ed ha percorso contromano una via di Montegranaro, fino a provocare un incidente. Una pattuglia della locale caserma è intervenuta per fermarla, ma ha incontrato la reazione furiosa della donna, che ha inveito e tirato calci e pugni contro le forze dell’ordine. Relativamente più tranquilli i controlli operati dall’Arma a Porto San Giorgio, dove è stato denunciato un 47enne, residente nell’entroterra e socialmente pericoloso. È accusato di aver violato il foglio di via obbligatorio firmato dal Questore per una durata di tre anni.

Il capoluogo

A Fermo, il personale del Radiomobile ha infine denunciato un pregiudicato di 27 anni. Non ha rispettato l’obbligo di soggiorno nel proprio comune di residenza. Le pattuglie lo hanno trovato a Lido Tre Archi e riconosciuto. Quanto si sono messe all’inseguimento, ha tentato inutilmente la fuga. Il comando provinciale dei carabinieri fa sapere che i servizi di controllo a tutela della legalità e nella prevenzione di comportamenti socialmente pericolosi continueranno incessanti nelle zone del territorio fermano ritenute più a rischio.