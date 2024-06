ANCONA Una chiusura del tutto inaspettata, almeno per la gestione del Cinema Italia che mercoledì ha ricevuto la visita della commissione vigilanza del Comune. Giusto alcune rilevazioni, di piccola entità. «Ci hanno assicurato che ci lasceranno fare gli ultimi giorni di proiezioni» aveva detto al Corriere Adriatico Chiara Malerba, direttrice della sala cinematografica di corso Carlo Alberto, proprio due giorni fa. E invece ieri sera l’email choc.

La delusione

Alle 21 era prevista la proiezione del film “Kinds of kindness”, film del regista Yorgos Lanthimos. Il pubblico stava per entrare, ma alla porta ha trovato proprio la direttrice del cinema: «Ci dispiace, ma dobbiamo chiudere. Il film questa sera non sarà proiettato» si è giustificata. Poco prima, infatti, la proprietà dell’immobile ha ricevuto la diffida del Suap all’apertura della sala. Una pec che sembrava scongiurata un paio di giorni fa, ma che invece è piovuta come una tegola in testa alla direttrice del Cinema Italia. «Non me l’aspettavo - ha affermato -, avevamo percepito la volontà di farci finire la stagione, visto che manca una decina di giorni. E invece no». Malerba è trasecolata. I macchinari per le proiezioni erano stati accesi, tutto era pronto. Ma a pochi minuti dal buio in sala è stata costretta a fare dietrofront, per la delusione dei tanti che si stavano appropinquando.

L’estivo

«Vorrà dire che velocizzeremo tutte le opere per metterci in regola in tempo per la prossima stagione» ha tenuto a sottolineare Malerba, che intanto si prepara ad inaugurare le due arene estive all’aperto: il cinema al canalone della Mole Vanvitelliana e l’arena Tropicittà ovvero la versione outdoor del Cinema Italia. «Su Tropicittà nessun problema - aggiunge - possiamo andare avanti tranquillamente». Così come alla Mole Vanvitelliana, che entro fine mese inaugurerà le proiezioni.