CASTELPLANIO - Va alle Poste per ritirare una raccomandata a nome della fidanzata, ma non ha il documento di delega e non gliela rilasciano. La richiesta diventa una pretesa e scatena il finimondo. Attimi di pura follia ieri mattina intorno alle 9 all’ufficio postale di via Roma a Castelplanio. L’uomo, sulla quarantina e di grande statura, ha iniziato a dimenarsi. «Datemi quella lettera», gridava. Ma le procedure lo impedivano. E lui non ha trovato di meglio che dare in escandescenze. Non ha voluto sentire ragioni.

«Ho detto datemi quella lettera», ha continuato. Poi è balzato dietro allo sportello. «In quel momento dietro al bancone c’erano due donne, ho capito che poteva finire male», racconta un testimone. L’uomo ha cominciato a dare pugni contro il mobilio e a strappare i documenti sulle scrivanie. «Temevo che avrebbe potuto mettere loro le mani addosso – continua il testimone - e così sono intervenuto». Il 55enne, siriano da parecchi anni residente a Castelplanio, ha braccato l’uomo, intimandolo a calmarsi. Il frastuono ha richiamato l'attenzione del direttore che ha chiamato il 112. Quando i Carabinieri sono arrivati, l’uomo era già fuggito a bordo di una Panda bianca.