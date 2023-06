FABRIANO - È morta lunedì la professoressa Lorella Lori. Aveva 59 anni. insegnante di educazione fisica, storica maestra di nuoto presso la piscina comunale di Fabriano, era conosciuta e stimata da tutti. Ieri si sono svolte le esequie nella chiesa dei Santi Biagio e Romualdo a Fabriano e la successiva sepoltura al cimitero delle Cortine. Lascia il marito, la figlia, la sorella. In segno di vicinanza alla famiglia non sono stati chiesti fiori, ma offerte all’Associazione Oncologica Fabriano in memoria di Lorella.

APPROFONDIMENTI IL DRAMMA Stroncato da un infarto alla partita di beach volley: muore davanti a suo figlio



Lori aveva studiato Scienze Motorie a Urbino e poi, dopo gli anni in piscina comunale, l’insegnamento nelle scuole della città della carta, tra cui il liceo classico Stelluti: dirigente e insegnanti hanno espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia. In tanti sui social l’hanno omaggiata. La professoressa Silvia Costantini parla di «ricordi meravigliosi di anni di lavoro insieme». Silvia Mezzanotte ricorda: «Mi ha insegnato a nuotare molti anni fa. Era dolcissima e molto paziente come pochi». Una mamma scrive: «Insegnava educazione motoria a mia figlia. Ho avuto l’onore di parlarci nel primo colloquio del primo anno. Bella, competente, gentile, delicata».



Marco Sellaretti aveva lavorato con Lori in piscina: intere generazioni di fabrianesi hanno imparato a nuotare con loro. «Non riesco ancora a crederci. Era sempre un piacere salutarti anche quando ci si incrociava di sfuggita al supermercato. Tanti ricordi affiorano ora degli anni che lavoravamo insieme in piscina» ha detto.