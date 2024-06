ANCONA Il ritorno alla normalità dopo un mese di passione. Stanno per scorrere i titoli di coda sui lavori di Rfi lungo la Orte-Falconara che dal 4 maggio scorso hanno tenuto in ostaggio i pendolari. Perfettamente in linea con il cronoprogramma, i cantieri verranno rimossi domani e si chiuderà il capitolo del mix treno-bus che ha costretto i viaggiatori su rotaia diretti a Roma a prendere il pullman tra Terni e Foligno.

Cosa cambia

Saranno ripristinati anche i Frecciargento tra Ravenna e la Capitale. Un’odissea inevitabile per permettere a Rfi di potenziare la linea ferroviaria e renderla più sicura. Parliamo di interventi da 20 milioni di euro che hanno coinvolto 120 tecnici. Le opere principali hanno riguardato la realizzazione della galleria paramassi da 40 metri tra Terni e Giuncano, un intervento sui binari nella Galleria Balduini tra Baiano e Giuncano, il potenziamento tecnologico nella stazione di Spoleto ed i lavori propedeutici all’introduzione del sistema Ertms per il controllo della marcia dei treni tra Foligno, Terni e Orte.

I nodi restano

Cantieri concentrati in Umbria, dunque, ma che hanno impattato fortemente anche sulle Marche. Le due regioni condividono infatti la sventura del collegamento a binario unico per Roma sulle rotaie della Orte-Falconara. Vulnus infrastrutturale che ha aggravato la già complessa situazione generata dai cantieri. Per 35 giorni, raggiungere Roma dalle Marche a bordo di un treno è stato un incubo. Per fortuna Rfi è stata puntuale come un orologio svizzero nel completamento dei lavori, ma i problemi atavici della linea non saranno risolti nel breve periodo. Anche dopo la rimozione dei cantieri, infatti, il nodo del binario unico resterà. Al momento, l’unico tratto che ha un iter per il raddoppio in stato avanzato è quello che corre (si fa per dire) tra Genga e Serra San Quirico: il lotto 2 finanziato con il Pnrr e, per questo, da completare entro il 2026. Per il resto, si procede a velocità diverse, ma con orizzonti temporali decisamente più lunghi. Peraltro per il tratto più esteso, quello tra Fabriano e Foligno (in gran parte in galleria) non c’è neanche un progetto di raddoppio ed i costi stimati si aggirano sui 2 miliardi di euro. Azzardando un pronostico, servirà oltre un decennio per vederlo realizzato.

Il triste destino

Nel frattempo, i marchigiani continueranno a viaggiare a passo di bradipo verso la Capitale, condannati ad un binario unico che nel 2024 è fuori dal tempo, per usare un eufemismo. Volendo guardare al bicchiere mezzo pieno, almeno da domani ci libereremo dal disagio dei cantieri. Per avere una ferrovia degna del III millennio è invece meglio armarsi di pazienza: la realizzazione del raddoppio non sarà veloce. Un po’ come i treni che ci portano a Roma.