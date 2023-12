Pauroso incendio nella notte a Castelleone di Suasa: distrutti un fienile e i mezzi agricoli

CASTELLEONE DI SUASA - Pauroso incendio nella notte a Castelleone di Suasa: i vigili del fuoco sono intervenuti in contrada Bozzo mentre le fiamme, alimentate anche dal vento forte, davano distruggendo un fienile.

Incendio in un fienile, distrutti i mezzi agricoli

La squadra di Arcevia con due autobotti ha messo in sicurezza la zona evitando il propagarsi dell'incendio, mentre è arrivata in supporto un'autobotte dalla sede centrale di Ancona. La struttura è stata danneggiata, distrutti i mezzi agricoli all'interno. Non si segnalano feriti.