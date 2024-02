Castelleone di Suasa in festa per Liliana che compie 100 anni: il papà Eustorgio fu sindaco

CASTELLEONE DI SUASA - Castelleone di Suasa in festa per Liliana che compie 100 anni. Nata a Castelleone di Suasa il 24 febbraio 1924, il papà Eustorgio fu Sindaco tra il 1944 ed il 1955.

Negli anni ’60 emigra in Francia dove incontra e sposa l’uomo della sua vita ed insieme tornano in Italia in provincia di Verona ma le sue ferie sono sempre a Castelleone di Suasa dove è tornata ad abitare qualche anno fa dopo essere rimasta vedova e senza figli. Oggi vive con una sua nipote ma circondata dall’affetto dei nipoti, figli dei fratelli, pronipoti e cugini che ieri si sono ritrovati in un momento conviviale per i festeggiamenti a cui non è mancata l’Amministrazione Comunale. Attualmente sono due i centenari sul territorio, Liliana va ad aggiungersi a Renato, 100 anni a luglio 2023.