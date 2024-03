​Matelica, morto a 100 anni l'ex sindaco e partigiano Gennaro Barboni: lutto in tutta la città

MATELICA È morto all’età di 100 anni l’ex sindaco, deputato e partigiano Gennaro Barboni. La città di Matelica piange una delle sue personalità storiche dopo averlo avuto proprio lo scorso sabato (23 marzo) come ospite in video collegamento a un incontro sui Caduti della Resistenza che si è tenuto presso l’Ipsia Pocognoni sulla scia degli appuntamenti per gli 80 anni dall’eccidio di Braccano.

Il ricordo

Nato il 16 gennaio 1924, ha partecipato attivamente alla Resistenza a partire dal 12 settembre 1943, quando sale in montagna portandosi dietro un piccolo gruppo di altri dieci giovani che hanno come lui 19 anni, o poco più.

Gennaro ha fatto il partigiano non solo nei gruppi “Eremita” e “Roti” di Matelica, ma pure nel Battaglione “Mario” di Depangher. Appena dopo la liberazione di Matelica ha iniziato un’intensa attività politica iscrivendosi al Partito Comunista. È stato deputato al Parlamento tra il 1975 e il 1979, quindi sindaco di Matelica nel 1981. Una breve esperienza nota come “amministrazione dei 108 giorni”. Nel 1984 si è trasferito, insieme alla moglie, a Follonica, in provincia di Grosseto. L’amministrazione comunale di Matelica si unisce al dolore dei famigliari per la perdita di un grande uomo, infaticabile testimone della Resistenza.