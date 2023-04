MONTEMARCIANO Grande festa ieri a Montemarciano per i 100 anni del cavaliere Lodovico Benedetti, ex assessore. Nato a Montemarciano il 29 aprile del 1923, ha vissuto qui l’infanzia e la gioventù, poi è scoppiata la guerra e si è arruolato nell’esercito.

La carriera

Rientrato dal fronte, ha aiutato suo padre fabbro in officina, coltivando anche la passione per il calcio. Ha giocato nella squadra locale. E’ poi arrivata l’assunzione alle Poste di Milano e si è trasferito a Milano, dove si è dedicato anche alla politica e al sindacato. E’ stato per tanti anni sindacalista alla Uil. Nel 1968 si è sposato e dal matrimonio sono nati cinque figli. Nel 1969 è stato trasferito alle Poste di Ancona, quindi è rientrato a Montemarciano dove è stato anche assessore socialdemocratico con il sindaco Verzolini. E’ stato nominato inoltre Cavaliere. Ancora oggi si tiene informato leggendo tutti i giorni il Corriere Adriatico.