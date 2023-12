Bambi compie 100 anni, la storia originale non era pensata per i bambini: ecco il (vero) racconto di Felix Salten

Bambi compie 100 anni e benché sia un racconto senza tempo, nel Natale 2023 si conquista un posto speciale tra le storie per bambini. Il centenario del cerbiatto più amato del mondo viene festeggiato con il ritorno in libreria della storia raccontata da Felix Salten, in un'edizione di lusso illustrata da Fabian Negrin.

Buon compleanno

Una Strenna perfetta per i più piccoli, ma alla fine per tutti, pubblicata da Giunti nella traduzione di Gabriella Pandolfo che ha restituito al testo la potenza e la forza della lingua originale attualizzandola. «Bambi. Una vita nel bosco» ci porta nell'anima della natura, troppo spesso considerata distante e straniera, e invita a una riflessione profonda sull'umanità.