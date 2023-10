Troppo Perugia per questa Fermana: la truppa Bruniera cede 0-2 al Recchioni e resta in zona playout

FERMO - Troppo Perugia per la Fermana di Andrea Bruniera che resta in piena zona playout dopo la sconfitta nella sfida di questa sera (9 ottobre) al Recchioni. Tutto facile per il Grifo che si è imposto 0-2 con reti, a cavallo di primo e secondo tempo, messe a segno da Lisi e da Paz. Oltre a Fermana-Perugia si sono giocate anche Arezzo-Cesena (0-2 Bumbu e Ciofi) e Gubbio-Carrarese 2-0 (Mercati e Montevago).

FERMANA-PERUGIA 2-0

FERMANA (4-3-3) Borghetto 5; Laverone 5, Fort 5, Calderoni 5.5, Pistolesi 5.5; Scorza 5.5 (8’st Fontana v), Giandonato 5.5, Misuraca 5 (32’st Vessella sv); Semprini 5 (20’st Eleuteri sv), Curatolo 5 (20’st Montini sv), Pinzi 6 (8’st Tilli sv) (A disp: Furlanetto, De Pascalis, Spedalieri, Paponi, Santi, Biral, Grassi, Palmucci) All: Bruniera 5

PERUGIA (4-3-3) Furlan 5.5; Mezzoni 6 (1’st Paz 7), Angella 6, Vulikic 6, Bozzolan 6.5 (40’st Cancellieri sv); Iannoni 7 (48’st Giunti), Bartolomei 7, Kouan 6 (33’st Seghetti sv); Matos 6.5, Santoro 6 (40’st Acella sv), Lisi 7 (A disp: Abibi, Ebnoutalib, Ricci, Torrasi, Morichelli, Souare) All: Baldini 7

ARBITRO Castellone di Napoli 7

RETI 15’pt Lisi, 10’st Paz

NOTE ammoniti Misuraca, Fort, Matos, Giandonato; angoli 3-4; recupero 2’+5’; spettatori 1.750 circa

